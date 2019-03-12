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مسئول مخبز يستولى على 17 طن دقيق مدعم فى الغربية

قضايا وحوادث

ضبط 3.3 طن من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 3.3 طن من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

أحمد الشربينى

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، القبض على مسئول مخبز بلدى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا، لاتهامه بالاستيلاء على نحو 17 طنا من الدقيق المدعم.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط مسئول مخبز بلدى لتلاعبه واختراقه نظم تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية واستيلائه على كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة قدره " 17.100 طن " ببيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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