أول تعليق من الجامعة العربية على الأحداث فى الجزائر

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علق أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على الأوضاع القائمة فى دولة الجزائر، قائلا أن الجامعة لن تستطيع إبداء الرأي تجاه القضية الداخلية للدولة الجزائرية في الوقت الحالي، منوها  إلي أنه عندما طلب من الجامعة مراقبة الانتخابات هناك، وافقت علي 150 مراقبا.

وأكد أبو الغيط، خلال كلمته بندوة "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط  الواقع والتحديات"، المنعقدة بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس بوتفليقة أخذ مسار صحيح تماما لبلاده عندما قال لابد من الهدوء، وتأجيله الانتخابات وإعلانه عن عدم ترشحه، قائلا:" هو المبدأ العاقل والحكيم".


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