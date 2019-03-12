كيف قاد الحب شابًا للقتل على يد والد عشيقته في إمبابة؟

12 مارس 2019 - 01:37 م

أدلى الجزار المتهم بقتل شاب فى إمبابة بسبب خلافات بينهما بتفاصيل الواقعة قائلًا أن المجنى عليه اعتاد على إرسال رسائل حب وغرام إلى ابنته خلال عمله معه فى محل جزارة، مضيفًا أن الضحية تقدم إلى خطبتها ولكنه رفض وطرده من العمل، وحذره من تكرار فعلته.

وأوضح أنه أصر على إرسال الرسائل الغرامية إلى نجلته، رغم تحذيره من عدم الاقتراب منها.. وعندما اكتشف ذلك، اعتزم على التخلص منه وقتله، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعن المجني عليه، فلقي مصرعه متأثرا بإصابته

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في واقعة اتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما بإمبابة، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كان قسم شرطة إمبابة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"كريم" في العقد الثالث من عمره، وأن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم "أحمد"، "جزار"، قام على إثرها الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلا

وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بقرارها المتقدم بحبس المتهم وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.