3مطالب لـ"عربية البرلمان" من القمة الإقليمية القادمة

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رغم غياب «تميم» عن القمة الخليجية.. قطر: «هزمنا الحصار»

طالبت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، القمة العربية القادمة باتخاذ قرارات تعزز مسيرة العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد فؤاد أباظة، وبحضور المستشار أحمد الشندويلي، مدير شئون جامعة الدول العربية ، على  أهمية الحفاظ على المشروع الوطنى الفلسطيني وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة الضغوط التي تواجهها داخليًا وخارجيًا.

ولفتت إلى أهمية دور جامعة الدول العربية في الأزمات العربية، وضرورة تفعيل هذا الدور خدمة للمصالح العربية المشتركة.

وأشادت بالدور المصري بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في شهر فبراير الماضى والتي تناولت ملفات مهمة في مقدمتها ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك بحث نزاعات المنطقة.


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