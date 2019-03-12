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"الصحة" تعلن عن وظائف شاغرة فى منظومة التامين الصحى

صحة وتغذية

هالة زايد وزيرة الصحة
زايد

متابعات حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أعلنت عن احتياجها لمجموعة من مقدمي الخدمة، من الوظائف الطبية والإدارية والفنية والتخصصية للعمل في منظومة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد.

واضافت زايد خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بديوان عام الوزارة  أنه تقدم للوزارة 8874 شخصا، من بينهم 1084 طبيبا، تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية وتم تحديد موعد لإجراء الامتحانات لهم.

ولفتت إلى أنهم قاموا بإجراء 3 أنواع من الاختبارات؛ إكلينيكية، سلوكية ونفسية، وامتحانات "IT "


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