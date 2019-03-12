شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

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إيمان هاني

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الحياة

ريهام سعيد

جبيرة


ظهرت الإعلامية ريهام سعيد ، بجبيرة بقدميها علي الهواء ، مؤكدة أن إصابتها كانت سبب تغيبها عن حلقة برنامجها أمس.

 وأكدت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، أنها أصيبت بكسر في أصبع القدم، إضافة لنقل ابنها للمستشفى.

وأضافت،: "بعتذر للمشاهدين على عدم ظهوري في حلقة الأمس، لكن ظروفي كانت ملخبطة".

شاهد الفيديو..

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