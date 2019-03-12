شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

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انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا
الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر
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البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
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شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة
وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي
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