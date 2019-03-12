شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

12 مارس 2019 - 02:16 م



تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي راح ضحيتها 157 شخصًا، بينهم 6 مصريين.



ويظهر في الفيديو المتداول، الذي التقطه أحد المارة على الطريق، جنوح الطائرة يمينًا ويسارًا قبل أن تسقط أرضًا وتُحدث انفجارًا هائلا، أدى إلى مقتل كل من كان يستقلها.



وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد الماضي، بعد مرور دقائق قليلة على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.



شاهد الفيديو..



