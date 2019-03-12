بيان عاجل للحكومة حول استشكالها لوقف علاوات المعاشات الخمس

12 مارس 2019 - 02:16 م

ارسل هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الى الامانة العامة لمجلس النواب ، بيانا عاجلا للحكومة بشأن حكم المحكمة لأصحاب المعاشات بأحقية الخمس علاوات.

وقال خلال البيان ان الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلا وموضوعا.

ولفت إلى أن ما قامت به الوزيرة يخالف الدستور، قائلا: لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقا للدستور.

وطالب النائب من الحكومة بوجه عام، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشكل خاص، بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي بات، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، للوصول لصيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعى الظروف الاقتصادية التي نمر بها.