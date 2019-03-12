وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

12 مارس 2019 - 02:20 م

توفي، منذ قليل، الكاتب الصحفي والقيادي بحزب التجمع، نبيل زكي، بعد صراع مع المرض.



وتشيع الجنازة، غدًا، ولم يُحدد مكان الدفن حتى الآن.