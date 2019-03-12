شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

12 مارس 2019 - 02:30 م

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات الرعب والفزع من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة قبل سقوطها بثوانٍ.



ويظهر الفيديو الذي التقط من داخل كبينة القيادة، الطائرة تسير بشكل جيد، قبل أن يفقد طاقم القيادة السيطرة عليها، وتتحرك يمينًا ويسارًا قبل أن تسقط أرضًا، كما يسمع من الفيديو صرخات الركاب الذين لقوا حتفهم جميعًا.



وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أول أمس الأحد، بعد مرور دقائق قليلة على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفر الحادث عن مقتل جميع 157 راكبًا بينهم 6 مصريين.



شاهد الفيديو..





