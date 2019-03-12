"البيئة" توفر مئات الوظائف للشباب فى الريف بهذا المشروع

12 مارس 2019 - 02:36 م

اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،قرار بالموافقة على المشاركة باتفاقية تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وذلك لإنشاء وحدات البيوجاز بالمحافظات الريفية .

وقالت ياسمين فى بيان لها أن تمويل وحدات البيوجاز يقدر بحوالى مليون دولار، وسيتم إتاحتهم على دفعات وفق الطلبات وبرامج تسويق البرنامج للجمعيات الأهلية والأفراد والحد الأقصى لتمويل الجمعيات هو مليون جنيه وللأفراد 500 ألف جنيه، مؤكدة أن الجهاز حريص على توعية المواطنين بأهمية إنشاء الوحدات، وما يترتب عليه من استخدام أمثل للمخلفات الزراعية.

وتابعت أنه تم إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية منذ عامين لاستكمال تلك النماذج على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان استمرارية المشروع وتم إنشاء 20 شركة للشباب من خلال المشروع، للتعاقد مع المنازل وبناء الوحدات، وإجراء صيانة دورية لها، والهدف الأكبر لوزارة البيئة الآن هو تمكين الشباب، بالمشاركة الفعلية على مستوى الجامعات وتدريبهم وتوفير فرص عمل، فى إطار الحفاظ على البيئة وخلق كيانات شبابية للعمل البيئى.

تعمل وحدات البيوجاز من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية مع روث الحيوانات لإصدار طاقة نظيفة تعتمد عليها ربات البيوت، مشيرة الى أن دعم تلك المشروعات عبارة عن كروت دوارة موجودة بجهاز المشروعات، لإنشاء وحدات أكثر على مستوى القرى الريفية، للتخلص من المخلفات والوصول إلى بيئة نظيفة وتوفير مصدر جديد ونظيف للطاقة، على نهج ما يتم استخدامه فى الدول الأوروبية وألمانيا.



