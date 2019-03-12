» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية

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أصيب شخصان في مشاجرة بين عائلتين بالخصوص باستخدام الأسلحة النارية بسبب معاكسة إحدى السيدات، تم تحويل المصابين لمستشفى الخصوص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بورود بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع التجارى بناحية الزرايب – دائرة القسم.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "عائلة المطايعة": "مختار.ح.ف"، 44 عاما، مبلط سيراميك، "على.م.ح"، 20 عاما "مبلط سيراميك"، "خلف.ح.ا"، 29 عاما عامل، وطرف ثان "عائلة زيان": "صابر.ا.ز."، 36 عاما، عامل قمامة مصاب، "زيان.ع.ز."، 29 عاما، عامل قمامة، مصاب، "محمد.ع.ز."، 27 عامًا عامل بفندق، وذلك لقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الثانى، وأثناء قيام الطرف الثانى بمعاتبتهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وقيام الثانى بإحداث إصابة الرابع والخامس.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى سلاح ناري فرد خرطوش، 2 طلقة، وبحوزة الخامس سلاح ناري فرد خرطوش، 3 طلقة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم تحويل المصابين لمستشفى الخصوص وتصرح لهما بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8905 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019 م، وجار العرض على النيابة.


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