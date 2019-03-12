» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

12 مارس 2019 - 03:15 م

أكد الفريق كامل الوزير، وزير المنقل أن منظومة تطوير السكة الحديد بحاجة إلى التطوير العاجل، وسيتم تنفيذ استراتيجية واضحة طموحة للارتقاء بقطاع النقل، وتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد.

وأضاف كامل الوزير: "أنا مش جاي الوزارة عشان أقطع رقبة حد ولا أشيل حد من مكانه إلا لو كان يستاهل، اللي هينفذ التعليمات ويشتغل لصالح البلد هيكون على راسي من فوق، واللي مش هيتشغل هيتحاسب، مش هسمح بأي تقصير".

وأوضح وزير النقل، أنّه سيعمل من أجل النهوض بقطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا حرصه على استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل وخاصة نقل البضائع، فضلا عن استكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها.