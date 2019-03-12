طرح وحدات صناعية جديدة للمستثمرين في 4 مناطق

12 مارس 2019 - 03:49 م

طرحت هيئة التنمية الصناعية عددا محدودا من الوحدات الصناعية الشاغرة، بنظام الطرح العام، في مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السادات وبرج العرب والعصافرة بمساحات نحو 192 مترا مربعا أمس.

وقالت الهيئة إن هناك وحدات مطروحة بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالاسكندرية، بمساحات تبدأ من 100 متر، وذلك بنظام الإيجار أو حق الانتفاع. وأوضحت أن قيمة كراسة الشروط 2000 جنيه، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ سحبها غدا الأربعاء.

ووضعت الهيئة شروطا للحصول على الوحدات في مدن السادات وبرج العرب والعصافرة، تمثلت في تقديم دراسة جدوى فنية معتمدة من مكتب استشاري، وسداد ضمان مالي بقيمة 5 آلاف جنيه لكل وحدة، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب بقيمة 2500 جنيه، بالإضافة إلى القيمة المضافة.

أما بالنسبة لشروط الحصول على وحدات مدينة مرغم الصناعية، فتمثلت في تقديم دراسة جدوى فنية معتمدة من مكتب استشاري، وسداد ضمان مالي بقيمة 2500 جنيه لكل وحدة، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب بقيمة 2500 جنيها، على أن يتم سداد كافة المبالغ عن طريق حساب الهيئة البنكي.