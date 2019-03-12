  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

"اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

آخر الأخبار

مميش
مميش

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 8.3 مليار جنيه

#

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

#

"أبوقير للبترول" تستهدف 150 مليون دولار استثمارات خلال 19 /2020

#

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار جنيه في العام المقبل، حسبما قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة.
وأوضح مميش أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة بلغ 25 مليار دولار حتى الآن.
وأشار مميش إلي أن قطاع الحديد والصلب يستحوذ على المركز الأول من إجمالي الاستثمارات بنسبة 10%، كاشفا اعتزام الهيئة القيام بحملة للترويج للاستثمار في مصر، ومن المقرر السفر إلى الصين والهند لتشمل الحملة جميع دول العالم لدعوة المستثمرين.
وأكد أن الهيئة ناقشت مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني الذي يزور مصر حاليا تدشين استثمارات، وإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية وخاصة أن الاستثمارات اليابانية تتميز بالتنوع والاستدامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"
» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية
» شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك