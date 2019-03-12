» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

12 مارس 2019 - 03:56 م

تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب استثمارات تقدر بنحو 30 مليار جنيه في العام المقبل، حسبما قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة.

وأوضح مميش أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة بلغ 25 مليار دولار حتى الآن.

وأشار مميش إلي أن قطاع الحديد والصلب يستحوذ على المركز الأول من إجمالي الاستثمارات بنسبة 10%، كاشفا اعتزام الهيئة القيام بحملة للترويج للاستثمار في مصر، ومن المقرر السفر إلى الصين والهند لتشمل الحملة جميع دول العالم لدعوة المستثمرين.

وأكد أن الهيئة ناقشت مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني الذي يزور مصر حاليا تدشين استثمارات، وإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية وخاصة أن الاستثمارات اليابانية تتميز بالتنوع والاستدامة.