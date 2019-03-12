انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

12 مارس 2019 - 04:06 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد وان ظل حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جداً وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «15- 20»، بما يعني انخفاض درجات الحرارة في القاهرة عن اليوم الثلاثاء سبع درجات حيث تبلغ اليوم 27 درجة، إسكندرية «9 – 18»، قنا «13 – 30»، الأقصر «14 – 32»، أسوان «16 – 32».