البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

12 مارس 2019 - 04:08 م

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار تصارع قوى البيع والشراء بين شرائح المتعاملين المختلفة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 834.1 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 28. 0 % تعادل 41.7 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 15139.8 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 09. 0% بما يعادل 64. 0 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 706.66 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.11 مليار جنيه، بتداول نحو 233 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 24.6 ألف صفقة بيع وشراء.