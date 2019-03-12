«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

12 مارس 2019 - 04:11 م

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا.

وأضاف أن هناك تحسنا كبيرا في حالة اللاعب، والورم تلاشى تقريبًا من قدم الشناوي، والآلام في طريقها أيضًا للتلاشي بنسبة كبيرة، خاصة في ظل رغبة اللاعب وشعوره بالمسئولية وحاجة الفريق لجهوده في هذه المباراة، لاسيما أنه ينفذ برنامجا علاجيا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي بعد إجراء الأشعة اللازمة عقب العودة من الكونغو، وعرض اللاعب على الهيئة الطبية.

وأكد عبد الحفيظ على أن الأنباء عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية أو احتياطية سابق لأوانه، وستكون هذه رؤية الجهاز الفني، لكن اللاعب سيكون موجودا في القائمة، وأنه متفائل بالروح العالية لحارس الأهلي وكل اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم يوم السبت المقبل وتقديم عرض طيب وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي التأهل لدور الـ 8 وصدارة المجموعة.