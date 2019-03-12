  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:50 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

عرب وعالم

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الجامعة العربية تدين "تدنيس" إسرائيل لمصلى الرحمة بالأقصى

#

الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين عقب خروجهما من «الأقصى»

#

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

#

الرئاسة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية "التوتر" في الأقصى

الاحتلال

المسجد الأقصى

الرئاسة الفلسطينية

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الخطير" في المسجد الأقصى، محذرة من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى، والاعتداء من قِبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملا معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته.

وحيّت الرئاسة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الجهات كل ذات العلاقة، وتحديدًا مع الأردن الشقيق للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا التصعيد الخطير.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا شاملًا على الأقصى والقدس القديمة، وأخلت سلطات الاحتلال المسجد من كافة الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأغلقت كافة أبوابه.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه جرى إلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على مركز الشرطة، فيما أفادت مراسلة "معا" ان قوات الاحتلال اعتدت على موظفي الأوقاف وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"
» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية
» شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك