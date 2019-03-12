الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

12 مارس 2019 - 04:12 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بـ"الخطير" في المسجد الأقصى، محذرة من التداعيات الخطيرة التي يتسبب بها هذا التصعيد العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى، والاعتداء من قِبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد في المسجد الأقصى نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في انتهاك حرمة المسجد واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التي كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملا معه زجاجة من الخمر، في اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته.

وحيّت الرئاسة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الجهات كل ذات العلاقة، وتحديدًا مع الأردن الشقيق للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا التصعيد الخطير.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا شاملًا على الأقصى والقدس القديمة، وأخلت سلطات الاحتلال المسجد من كافة الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأغلقت كافة أبوابه.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه جرى إلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على مركز الشرطة، فيما أفادت مراسلة "معا" ان قوات الاحتلال اعتدت على موظفي الأوقاف وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين.