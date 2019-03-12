نصر: تأسيس 23 ألف شركة منذ افتتاح مركز خدمات المستثمرين

12 مارس 2019 - 04:14 م





قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إنه تم تأسيس نحو 23 ألف شركة، منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز خدمات المستثمرين في فبراير 2018، بإجمالي رأسمال بلغ 60 مليار جنيه، وفرت أكثر من 90 ألف فرصة عمل

وأوضحت في بيان أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وأكدت نصر أن الاستثمار في مصر مضمون نجاحه، لأن مصر سوق كبير يضم 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم يضم 1.2 مليار مستهلك افريقي و400 مليون مستهلك عربي، مرتبطين باتفاقيات شراكة استثمارية وتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والافريقية