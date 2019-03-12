» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»

12 مارس 2019 - 04:24 م

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، على الدفاع عن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مطالبا بعدم تصيد الأخطاء له.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لـ«محمد صلاح»، فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ، بل ربما تكون هذه النقطة هي مصدر قوته.. صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا أنه مصري وحتى وإن أخطأ من وجهة نظركم حاولوا مساعدته ،لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد».

وقال: «أمال يا جماعة لو كان إبراهيموفيتش مصري وكل الكلام اللي بيقولوا ده كنا هنعمل إيه؟ في بعض الأوقات الصعبة اللاعب الذكي بيستغل الإعلام لزرع الثقة في نفسه مرة أخرى، وهذا ليس عيبا.. صلاح سيعود بقوة لأفضل مستوى له بفضل قوة شخصيته، وبفضل دعمكم له.. لا تتوقفوا عن دعمه لمجرد كلمة».

يذكر أن لاعب المنتخب ونادي ليفربول محمد صلاح، عقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا في مدينة ليفربول، أمس الإثنين، بمناسبة اختياره سفيرًا لبنك الإسكندرية المصري، سُئل خلاله عن تأثره بالضغوطات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقال: "الضغط كبير بالفعل، فقد وصلت لمكانة لم يصلها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي قبلي، خاصة كذلك من الناحية التأثير في الناس، لكني لا أتأثر "بالسوشيال ميديا" ولا اهتم كثيرًا، ولا أتابع أيضًا ما يُقال ويُكتب عني".

وأضاف: "أملأ وقتي بالتواجد في البيت أو القراءة أو اللعب مع أصدقائي أو مشاهدة شيء ما، وليس متابعة كل ما يُكتب عني وعن مستواي في "السوشيال ميديا"، فأنا أعلم كيف هو مستواي وما الذي ينقصني، وهذا هو الفارق بيني وبين أي شخص آخر في مصر، فالناس في مصر ضعيفة على المستوى الذهني بجانب أنهم لا يحبون التعلم، بل يظنون أنهم يعرفون كل شيء".

وتابع: "أنا من مصر وأدرك أن تلك هي مشكلتنا، أننا نظن أنفسنا نعرف كل شيء، ونرفض مبدأ التعلم. أنا ليس لدى مشكلة في أن أقول إنني لا أعرف، وأن أتعلم. حين ذهبت لاستلام جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في السنغال، تحدثت مع أحد الأشخاص لحجز ساعة في الصالة الرياضية للتدرب قبل موعد الحفل، لم يحجز في الوقت المحدد ولذا قضيت 45 دقيقة أتدرب في الغرفة".