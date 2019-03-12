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وزارة المالية وقطاع الأعمال يقتسمان حصيلة طرح "إيسترن كومباني"

مال وأعمال

وزارة المالية
وزارة المالية

عصام الشربيني

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تعتزم وزارتا المالية وقطاع الأعمال اقتسام حصيلة طرح الحصة الإضافية من الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" والبالغة 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد خصم مصاريف الترويج وتغطية الاكتتاب، على أن يتم توجيه جزء منها لتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.
وأكد عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن شركته لديها التزامات مالية تخص الكيانات التابعة، منها أعمال تطوير كل من شركة راكتا لصناعة الورق بتكلفة 12 مليون يورو، وشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وأيضا تعويضات عمال شركة القومية للأسمنت والتى تبلغ 890 مليون جنيه.
وقال وليد الرشيد، نائب رئيس القابضة الكيماوية، إن شركته تملك خطة استثمارية بقيمة 4 مليارات جنيه، وسيتم استغلال حصيلة الطرح لتمويل استثمارات بعض الشركات التابعة، والتى يلغ إجمالى عددها 17 شركة وعلى رأسها الدلتا للأسمدة، وكيما، والمكس.
ومن جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة الشرقية للدخان في جلسته المنعقدة 10 مارس 2019، الموازنة المعروضة عن العام المالي 2019-2020 بزيادة 17% في صافي الأرباح.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه

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