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البنك المركزي يستضيف اجتماعات التحالف الدولي للشمول المالي

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

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يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات مجموعتي عمل بالتحالف الدولي للشمول المالي، والتي بدأت فعالياتها، أمس الاثنين وتستمر لمدة 4 أيام بالقاهرة.
وافتتحت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، ونوربرت مومبا، نائب المدير التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي اليوم، فاعليات اجتماعات مجموعة العمل المعنية بالبيانات والمعلومات بالتحالف، ومجموعة العمل الخاصة بدراسة المعايير النسبية.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، إن اجتماعات مجموعة البيانات المالية (FID) واجتماعات مجموعات العمل العالمية (GSP) شارك فيها حوالي 100 مشارك يمثلون المؤسسات الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي من الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأكدت نائب محافظ البنك، أن المركزي لديه رؤية وخطة واضحة لتعزيز ودعم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادا على الخدمات المالية الرقمية، وذلك بالتكامل مع المبادرات التي تم اطلاقها في هذا الإطار ومنها مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري.
واستعرضت هلال الخطوات التي تم اتخاذها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي تحت مظلة المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ومن أهمها الموافقة على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وإطلاق أول بطاقة دفع وطنية “ميزة” وخدمة محفظة الهاتف المحمول، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة علي جانب العرض لقياس مستوى الشمول المالي بصفة مستمرة.

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