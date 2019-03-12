  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"

عواصف ترابية

انخفاض كبير بالحرارة وعواصف ترابية وسقوط امطار غدا

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى.. والرئاسة الفلسطينية تحذر

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يزف بشرة سارة لجماهير الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

إصدار 371 قرارًا لإزالة مخالفات البناء

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظات مرعبة من داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الكاتب الصحفي نبيل زكي

وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي

لحظة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط الطائرة الإثيوبية

الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لشبيبة الجزائري

#

الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة شبيبة الساورة

#

مدرب شبيبة الساورة: لم أتوقع خسارة الأهلي أمام سيمبا

#

إقالة مدرب "شبيبة الجزائر" بعد تعادله مع الأهلي

المصريون

الاهلى

هشام محمد

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب هشام محمد، لاعب وسط الفريق، بعدما أثبتت الأشعة عدم تعافيه من آلام الركبة، والتي كان قد اشتكى منها قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبان والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل.

وأجرى اللاعب أشعة صباح اليوم، الثلاثاء، كشفت عن استمرار الألم في الركبة وحاجته لفترة علاج طبيعي، مما يعني غيابه عن مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام مباريات دور المجموعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي للفوز لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاطن وبفارق الأهداف فقط أمام فيتا كلوب صاحب المركز الثالث، فيما يحتل شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» التأهيل قبل الزواج.. «إجبارى» عند الكنيسة.. والأزهر "بيفكر"
» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية
» ركود اقتصادي بتركيا قبيل الانتخابات البلدية
» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة
» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF
» «ميدو»: «صلاح يحتاج مساندكم في هذه الفترة»
» "اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه
» البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء
» كامل الوزير:" أنا مش هاقطع رقبة حد..اللى مش هايشتغل هيتحاسب"
» مشاجرة دموية بسبب معاكسة سيدة فى القليوبية
» شاهد.. ريهام سعيد تظهر بـ"جبيرة" على الهواء

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك