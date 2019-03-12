» الأهلي يفقد هذا النجم أمام شبيبة الساورة

12 مارس 2019 - 04:37 م

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب هشام محمد، لاعب وسط الفريق، بعدما أثبتت الأشعة عدم تعافيه من آلام الركبة، والتي كان قد اشتكى منها قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبان والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل.

وأجرى اللاعب أشعة صباح اليوم، الثلاثاء، كشفت عن استمرار الألم في الركبة وحاجته لفترة علاج طبيعي، مما يعني غيابه عن مباراة شبيبة الساورة الجزائري في ختام مباريات دور المجموعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي للفوز لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاطن وبفارق الأهداف فقط أمام فيتا كلوب صاحب المركز الثالث، فيما يحتل شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.