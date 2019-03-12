» مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات صندوق ETF

12 مارس 2019 - 04:37 م





شهد صندوق المؤشر (ETF) أكبر تدفق أسبوعي منذ عام 2014 حيث يزايد المستثمرون الأجانب على سوق الأسهم الثانية الأفضل أداء لهذا العام.

وETF هو صندوق استثمار مفتوح يتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن التدفق إلى صندوق الأسهم الذي تركز عليه مصر هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات، ليجتذب 11.5 مليون دولار في الأيام الخمسة المنتهية في 8 مارس، ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له منذ سبتمبر 2014، وارتفعت الأصول تحت الإدارة إلى 52 مليون دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

ويستثمر الصندوق الذي يقع مقره في الولايات المتحدة أكثر من 40% من أصوله في قطاع العقارات والكيماويات والاتصالات في القاهرة.

ووفقا لقياسيات بلومبرج لتدفقات صندوق ETF على مستوى العالم، احتلت مصر المركز الأول بنسبة 20% مقابل مجموع الأصول التي تستهدف البلدان الأخرى.

