دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين باليابان

12 مارس 2019 - 04:41 م

بعد يومين من تلقي دعوة للمشاركة في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا، تلقت مصر دعوة جديدة لحضور القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20 التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ للمشاركة بالقمة، نقلها السفير الياباني بالقاهرة ممثلاً عن حكومة بلاده.

واعتبر المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، أن الدعوة "جاءت استنادًا لمكانة مصر في افريقيا، ورئاستها للاتحاد الافريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الافريقية".