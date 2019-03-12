» مواليد97.. الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية

12 مارس 2019 - 04:46 م

حقق فريق الزمالك مواليد 97 فوزًا غاليًا على حساب غريمه الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من موجلات بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز الاهداف احمد مدبولي وكريم رأفت في دقائق 21 و23 من الشوط الاول، وعنتر في دقيقه 19 من الشوط الثاني.

سيطر الزمالك علي مجريات المباراة بشكل شبه كامل خاصه في الشوط الأول واواخر الشوط الثاني ، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم واحمد مدبولي وعنتر اللذين تلاعبا بدفاع الأهلي بجانب احمدعادل ميسي، ولولا انقاذ مصطفي شوبير لاكثر من هدف لارتفعت النتيجة لاكثر من ذلك ، بالاضافه إلي ارتطام تسديدتين بالعارضة لميسي.

شاهد اللقاء بيير شومان المدرب العام للفريق الاول بالزمالك ، وأيمن عبدالعزيز وامير عزمي المدربان المساعدان ، وذلك بتكليف من جروس لمتابعة خماسي الفريق الاول محمد ابراهيم ومدبولي وعنتر وعبدالسلام وعمر صلاح ، كذلك اللاعبين الشباب.كما شهد المباراه

محمود علاء ، واحمد زيزو وبهاء وبوطيب وعبدالله جمعه و طارق حامد وفرجاني ساسي وجنش، بجانب أمير مرتضي المشرف العام علي الكره.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي معتمد جمال ووائل شيتوس واسامه عبدالكريم