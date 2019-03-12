«نوير» يتحدث عن موقعة ليفربول.. ومواجهة «صلاح»

12 مارس 2019 - 05:26 م

تحدث مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، عن المواجهة المنتظرة لفريقه أمام ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال «نوير» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أن تراجع أداء محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة ، لا يقلل من خطورة هجوم الريدز خلال مواجهة الفريقين في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال: «كون صلاح لم يسجل سوى هدفًا واحدًا في الثمانية مباريات الأخيرة فهذا لا يعني شيئًا، ليفربول يمكن أن يسجل من أي مكان، فان ديك، ماتيب، يمكنهم التسجيل من الكرات الثابتة، بشكل عام، يعد ليفربول أحد أقوى الفرق في الهجمات المرتدة».

وأضاف حارس مرمى البايرن: «لقد حاولنا منعهم من اللعب بأريحية في ملعب أنفيلد، وعلينا أن نتأكد من أننا سندافع جيدًا في الركلات الركنية، ولا ندعهم يركضون في هجمات مرتدة سريعة، نريد أن نأخذ زمام المبادرة».

وعن أسلوب لعب البايرن المتوقع في مباراة الغد، قال نوير: «أعتقد أننا سنقدم مباراة هجومية أكثر من ما كانت عليه مباراة آنفيلد، إنهما فريقان كبيران سيواجهان بعضهما البعض، لا أحد يريد أن يرتكب خطأً ونريد الفوز بالتأكيد».

وعن التدرب على ركلات الترجيح، أوضح: «بالطبع ركلات الترجيح ستكون مختلفة في التوتر عن المباراة، لا يمكنك التدرب على أشياء مثل هذه لذا لن نتدرب عليها».

وأتم نوير: «ليس علينا أن نتحدث عن إبهامي لفترة طويلة الآن، الحقيقة أنه كان علي ارتداء جبيرة خلال المباريات منذ الأول من فبراير.. لكن هذا ليس له أي تأثير على أدائي».

ويحل ليفربول ضيفًا على فريق بايرن ميونخ الألماني في العاشرة من مساء غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الأنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي.