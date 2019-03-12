ترامب سيطلب 8.6 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

12 مارس 2019 - 05:28 م



أكد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

وردا على أسئلة قناة فوكس نيوز بشأن المعارضة المتوقعة للكونجرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن ترامب يريد في موازنته للعام 2020 التي ستُكشف اليوم، تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.

ويُتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية والبرلمانيي

