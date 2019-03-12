المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في 2019

12 مارس 2019 - 05:32 م





توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقريره الفصلي، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5 بالمئة في 2019، لتتسارع وتيرة النمو عن العام الماضي، بدعم من النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 بالمئة في 2018، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، وذلك بعد نمو نسبته 0.8 بالمئة في 2017.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، مدعوما بتأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.





