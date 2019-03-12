بالصور.. موسكو تتيح عددا من المتاحف للزيارة المجانية

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موسكو تتيح عددا من المتاحف للزيارة المجانية
موسكو تتيح عددا من المتاحف للزيارة المجانية

أحمد سالم

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موسكو

الزيارة المجانية

مدينة المعارض

دعم المواهب الشابة

أتاحت موسكو لمواطنيها إمكانية زيارة مجمع بوران التابع لمتحف الفضاء، ومتحف الأرصاد الجوية، ومجمع العامل والفلاحة في منطقة مدينة المعارض مجانا.

وقالت نائبة محافظ موسكو، نتاليا سيرغونينا: إنه يمكن الاستمتاع بمشاهدة الأعمال التابعة لمشروع الطيران المخصص لدعم المواهب الشابة في المدينة ايضًا، موضحة أن زيارة تلك الأماكن ستكون مجانية في يوم الأحد الثالث من كل شهر، من الساعة 11 صباحا وحتى الـ 10 مساء، وكذلك أيام الثلاثاء ما بين الـ 12 ظهرا والـ 3 عصرا.

وأشارت إلى أن طلاب وأساتذة المدارس الروسية بإمكانهم زيارة بعض هذه المعارض، كل يوم أربعاء، ما بين الساعة 12 ظهرا و3 عصرا، وستقام لهم جولات تعريفية خاصة، أما المتقاعدون، فيمكنهم زيارة تلك الأماكن مجانا كل يوم ثلاثاء ما بين الـ 10:30 صباحا والـ 3 عصرا.

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