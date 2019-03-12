» الكويت تبدأ تسريح الوافدين وتقرر الاستغناء عن هؤلاء

12 مارس 2019 - 05:34 م

حدد قطاع التعليم العام في وزارة التربية الكويتية، أسماء 365 معلمًا ومعلمة من الوافدين في جميع المراحل والمناطق التعليمية؛ لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018- 2019، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية لتطبيق سياسة الإحلال.

وكشف مصدر تربوي لصحيفة ”القبس“ المحلية، أن اختصاصات المعلمين الذين رفعت أسماؤهم إلى الوزير لاعتمادها، تضمنت سبعة اختصاصات هذا العام وهي، تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

وأوضح المصدر أن سياسة الإحلال مستمرة وفقًا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، وسيتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي، بعد اعتماد وزير التربية حامد العازمي.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيه عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

وأول أمس أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى الدكتور فهد العفاسى، أن وزارة العدل تعكف حاليا على إصدار القرارات الخاصة بإنهاء خدمات 62 موظفا وافدا، تطبيقا لسياسة (التكويت)، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى.

وأضاف العفاسى، فى رده على سؤال برلمانى موجها إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندرى، أن وزارة العدل تقوم حاليا بإلغاء الدرجات المالية المخصصة للوافدين ال62 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية (2019/ 2020)، حسب الأعداد والمسميات الوظيفية التى حددها ديوان الخدمة المدنية.

وكشف أن عدد الموظفين الوافدين البالغين 55 عاما فأكثر بوزارة العدل يبلغ 217 موظفا، مشيرا إلى أنه تم التجديد لهم بدلا من إنهاء عقودهم، استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، الذى يجيز خدمة المواطنين وغير الكويتيين حتى 65 عاما، لافتا إلى أن عدد الموظفين الوافدين ممن لم يبلغوا هذه السن فى كل قطاعات وأجهزة الوزارة يبلغ 221 موظفا.

وشدد على أن الوزارة تقوم بخفض عدد غير الكويتيين سنويا، وصولا إلى النسبة التى حددها مجلس الخدمة المدنية لكل مجموعة وظيفية؛ وذلك خلال خمس سنوات، لافتا إلى الوقت نفسه إلى أن نسبة الكويتيين فى الهيئة العامة لشؤون القصر تبلغ 97.5%، فى حين يبلغ عدد الموظفين الوافدين 24 موظفا، بينهم 13 تجاوزت أعمارهم 55 عاما.