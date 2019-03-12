تراجع طفيف في عدد زائري بورصة برلين للسياحة

12 مارس 2019 - 05:35 م





سجلت أعداد زائري بورصة برلين للسياحة (آي تي بي)، أكبر معرض للسياحة في العالم، تراجعا طفيفا في معرض العام الحالي.

وصرحت متحدثة باسم بورصة (آي تي بي) أن عدد زائري معرض العام الحالي تراجع من نحو 170 ألف شخص في 2018 إلى نحو 160 ألف شخص.

وعزا منظمو المعرض التراجع إلى يوم العطلة الجديد في برلين الذي وافق الثامن من مارس الجاري.

وأشار المنظمون إلى أنه من الأمور الإيجابية الارتفاع الطفيف في أعداد الزائرين المتخصصين مقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت إلى 113 ألفا و500 زائر بارتفاع بمقدار نحو 3500 زائر مقارنة بعام 2018.

وأغلق المعرض أبوابه مساء أمس حيث شارك فيه نحو 10000 جهة عرض من 181 دولة ومنطقة، وكانت ماليزيا هي ضيف شرف المعرض الحالي بعد ولاية مِكلبنبورج- فوربومرن الألمانية في العام الماضي

