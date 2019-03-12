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عبد الماجد: "هذه أسباب تحول موقفي تجاه الإخوان"

الحياة السياسية

عبد الماجد
عبد الماجد

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الاخوان المسلمين

الإخوان

عبد الماجد

قال عاصم عبد الماجد القيادي ب"الجماعة الإسلامية"، إنه هناك عدة أسباب لتحول موقفه تجاه جماعة "الإخوان المسلمين" من توجيه النصح والإرشاد لهم إلى موقفه الناقد والمحذر دائمًا للجماعة.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "أول الأسباب هي محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأجيال الحالية وعدم تركهم نهبًا لفتنة طويلة كفتنة الخمسينيات التي قضت على مئات الألوف من الأجيال، فأصبحوا يعدون في مطلع السبعينيات بالمئات فقط ممن شابت رؤوسهم وحني البلاء ظهورهم".

وأكد عبد الماجد أن ثاني الأسباب لتحول موقفه ناحية الإخوان هو "منع تكرار نفس الأخطاء للمرة الثالثة حيث إنه كانت المرة الأولى هي مطلع الخمسينيات وتعود جذورها لعام 1928 مع  تأسيس جماعة الإخوان على يد الشيخ حسن البنا".

وأشار إلى أنه "كانت المرة الثانية في عام 2013 وتعود جذورها لمطلع السبعينيات مع خروج الإخوان من السجون واجتذابهم نصف شباب وقيادات الجماعة الإسلامية للانضمام إليهم بحجة أن الإخوان أقدم منهم وأكثر خبرة وأصحاب تضحيات كبيرة".

واعتبر عبدالماجد أن "اللحظة الفارقة له التي جعلته ينتقل من النصرة الكبيرة  للإخوان إل النقد اللاذع هو صمت الجماعة عما يحدث لأعضائها في معارك الحياة تاركين أعضاء الجماعة ليفتن من يفتن ولينحرف من ينحرف وهذا تكرار للفترة من عام 1954 إلي 1974 من العام الماضي".

ووجه عبد الماجد، نداء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً: "إن الهيكلة الهرمية التي عمل بها الشيخ حسن البنا أصبحت مصيدة خطيرة لكم، وأنه لا بد من ابتكار أشياء جديدة".

ورأى أنه "لمن الحماقة أن نحافظ علي هياكل مصممة منذ مائة عام لنعمل من خلالها في عالم يتطور كل شيء فيه ويقلب رأسًا على عقب كل عده أعوام".  


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