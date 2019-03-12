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مفاجأة.. "النسيان" إشارة للذكاء وليس الغباء

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الدراسات العلمية

النسيان

جريدة إندبندنت

كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها علماء في جامعة "تورنتو" الكندية، أن النسيان المتكرر ليس دليلًا على الغباء، كما يسود الاعتقاد لدى أغلب الناس، لكنه من الممكن أن يكون مؤشرًا على ذكاء الشخص وقدرة عقله الفائقة على ترتيب الأولويات.

ونشرت جريدة "إندبندنت" البريطانية، نتائج الدراسة، والتي أوضحت أن "النسيان يدل على قدرة أكبر لدى الدماغ وبالتالي فهو مؤشر على ذكاء الشخص وليس كما تحاول الأفلام والبرامج التلفزيونية أن تروج دوما".

ووجدت الدراسة أن "الذاكرة القوية جدا أمرا مبالغ فيه، بينما النسيان يحمل منفعة جيدة للإنسان".

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