أبطال آسيا.. أهلي جدة يسقط أمام باختاكور

12 مارس 2019 - 05:50 م

خسر فريق أهلى جدة السعودى أمام مضيفه باختاكور الأوزبكستانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

سجل مارات بيكمايف هدف الفوز لصالح باختاكور ضد الأهلى فى الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وغاب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، عن المباراة بعدما استبعده خورخى فوساتى المدير الفنى للأهلى من القائمة المشاركة فى دوري الأبطال.

بهذه النتيجة يتصدر باختاكور جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الأهلى عند 3 نقاط احتل بها المركز الثانى، فيما يأتى بيروزى الإيرانى ثالثا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل السد القطرى الترتيب بدون أى رصيد من النقاط حيث يلتقى الفريقين الأخيرين معا فى السادسة إلا ربع مساء.