  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:42 ص
بحث متقدم
صلاح

رسالة هامة من إعلامي شهير لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

طائرة بوينج

39 دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام "بيونغ ماكس 737"

عمرو المنير

نائب وزير المالية السابق يكشف معلومة هامة عن الضرائب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: "السيسي زعلان مننا قوي لهذا السبب"

السيسي

خبير اقتصادي: السيسى استلم الدولة من الإخوان "على الأرض"

الارصاد تحذر: طقس السبت بارد

المصريون يسألون: متى سنخلع «الكالسون»؟.. و«الأرصاد» ترد

حقل غاز

حقول الغاز.. تحول جديد في اقتصاد مصر

بالصور.. "كلاب الشوارع" في الشيخ زايد بعلامة ورقم

وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

أرشيفية

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

أبطال آسيا.. أهلي جدة يسقط أمام باختاكور

الرياضة

اهلى جدة
اهلى جدة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أبطال آسيا.. العين يسقط أمام الهلال بهدف «الشلهوب»

#

"المحمدي": توقعت خسارة الأهلي أمام الترجي

اسيا

المصريون

أهلي جدة

باختاكور

خسر فريق أهلى جدة السعودى أمام مضيفه باختاكور الأوزبكستانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

سجل مارات بيكمايف هدف الفوز لصالح باختاكور ضد الأهلى فى الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وغاب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، عن المباراة بعدما استبعده خورخى فوساتى المدير الفنى للأهلى من القائمة المشاركة فى دوري الأبطال.

بهذه النتيجة يتصدر باختاكور جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الأهلى عند 3 نقاط احتل بها المركز الثانى، فيما يأتى بيروزى الإيرانى ثالثا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل السد القطرى الترتيب بدون أى رصيد من النقاط حيث يلتقى الفريقين الأخيرين معا فى السادسة إلا ربع مساء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن
» خبير تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. لن تصدق
» خبير اقتصادي: هذا هو السبب الحقيقي لإرتفاع الأسعار
» "هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاهل الأردن يحذر من هذا الأمر الخطير بالقدس
» العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"
» إعلامي شهير: محمد صلاح يتعرض للتنمر
» أطفال.. وقتلة.. (ملف)
» السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات
» «السلمي» حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
» الكويت تبدأ تسريح الوافدين وتقرر الاستغناء عن هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك