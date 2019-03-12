«زيدان» يصدم «صلاح» ويطلب ضم منافسه في«ليفربول»

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، احتياجات الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد أيام من عودته للمرينجي من جديد.

وذكر البرنامج الإسباني الأشهر "التشرينجيتو"، أن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين وهم: إيدين هازارد من تشيلسي، بول بوجبا من مانشستر يونايتد، لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد، كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ساديو ماني من ليفربول.

وكان ريـال مدريد أعلن التعاقد مع زيدان، أمس الإثنين، حتى صيف 2022 خلفًا لسانتياجو سولاري، وأشارت تقارير إلى أن إدارة ريـال مدريد خصصت 300 مليون إسترليني لدعم الفريق بصفقات مميزة خلال الموسم المقبل.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريـال مدريد، أكد أن الفريق سيشهد عددًا من التغييرات في الموسم الجديد.


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