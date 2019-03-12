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نتنياهو:

إسرائيل تقيم اتصالات سرية مع 6 دول إسلامية

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تقيم اتصالات مع 6 دول إسلامية، كانت تعتبر من الدول المعادية في الماضي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو خلال كلمته بمراسم إحياء ذكرى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ليفي أشكول بأن هناك اتصالات تقيمها بلاده مع 6 دول إسلامية مهمة، مشيرا إلى أن بعض هذه الاتصالات بشكل سري.

وأكد نتنياهو خلال الكلمة أن هذه الاتصالات تعتبر بشرى سارة ومهمة لتقدم عملية السلام، مشيرا إلى أن تل أبيب تدفع عملية الاعتراف والاتفاق مع جيرانها، ليس كلهم بل معظمهم- على حد وصفه.


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