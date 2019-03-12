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«بوينج» تقر بخطأ الطيار الآلي بإطلاق تحديثات لطائرات «737 Max »

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أحمد سالم

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إثيوبيا

حادث طائرة

الطيار الآلي

تحديثات لطائرات

بعد شهرين من الكوارث الجوية، وعدت شركة Boeing بإطلاق تحديثات البرامج لجميع طائرات Boeing 737 Max بحلول الشهر المقبل.

وقالت الشركة: إن التحديثات تم تطويرها في أعقاب كارثة Lion Air Flight 610 التي أودت بحياة 189 شخصًا في إندونيسيا، وتشمل التغييرات على أنظمة التحكم في الطيران، وعروض الطيار، وأدلة التشغيل، وتدريب الطاقم.

وشاركت طائرة بوينج 737 ماكس 8 في كل من حادث تحطم طائرة Lion للطيران وكارثة الطيران الإثيوبي الأخيرة، التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

وبالرغم من حوادث هذا النوع من الطائرات، فإن شركة طيران ساوث ويست ايرلاينز تسير 34 طائرة من طراز 737 ماكس -8، وتقوم شركة الخطوط الجوية الأمريكية بتشغيل 24 طائرة، وشركة طيران يونايتد لديها 14 طائرة من طراز ماكس 9 في أسطولها.

ولا يزال التحقيقان حول حادثتي الطيران في المراحل الأولى، لكن الخبراء قلقون بشأن أوجه التشابه في الحوادث، وقالت ماري شيافو المحللة في مجال الطيران لشبكة سي إن إن: "الأمر مشكوك فيه للغاية" " فلدينا طائرة جديدة سقطت مرتين في عام، وهو ما يمكن أن ينبه لخطأ في الطائرة.

وفي تحطم طائرة Lion Air ، ذُكر أن الطيارين واجهوا مشكلة في ميزة جديدة، أضيفت إلى حساب محركات 737 Max الأكبر، والتي تسمى نظام المناورة (MCAS )، فربما تكون انحرفت بشكل خاطئ مما تسببت في هبوط الطائرة.

وأصدرت بوينج، في إجراء غير معتاد، نشرة طوارئ تطلب من شركات الطيران تدريب الطيارين على كيفية إغلاق النظام الآلي، وفي بيان صحفي اليوم ذكرت الشركة أنه ممكن تجاوز الطيار الآلي.

وأضاف: "سيكون الطيار قادرا دائما على تجاوز قانون مراقبة الطيران باستخدام تحديد إوتوماتيكي أو يدوي."

ومع ذلك، لم يكن الطيارون على علم بأن نظام MCAS كان موجودًا قبل تحطم طائرة Lion Air ، ولم يتم تدريبهم عليها، وفقًا لصحيفة Seattle Times .

وتصر بوينغ على أن "737 ماكس طائرة آمنة"، ومع ذلك فقد حظرت إدارة الطيران المدني في الصين جميع طرازات 737 ماكس - 8 في البلاد، مشيرة إلى "عدم التسامح مطلقا" مع قضايا السلامة كما أوقفت دول أخرى، مثل بريطانيا، أستراليا وسنغافورة، طائرات 737 ماكس 8. FAA .

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