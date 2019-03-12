ماليزيا توقف تشغيل «بوينغ 737» ماكس حتى إشعار آخر

12 مارس 2019 - 06:15 م

أعلنت سلطة الطيران الماليزية، الثلاثاء، وقف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس في رحلاتها من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر.

وقالت السلطة في بيان لها، إن قرار وقف التشغيل يشمل كذلك منع عبور هذا الطراز من الطائرة الأجواء الماليزية، وفق وكالة "الأناضول".

وأرجعت قرارها، إلى وقوع حادثتين من نفس طراز الطائرة خلال أقل من 5 شهور.

وتعد ماليزيا، ثامن دولة إلى جانب 4 شركات طيران عملاقة، التي تعلق استخدامها لطائرات شركة "بوينغ 737 ماكس- 8" الأمريكية الأكثر مبيعا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها 157 شخصا.

والإثنين، أعلنت كل من إثيوبيا والصين وإندونيسيا، وشركة طيران جنوب إفريقية، تعليق استخدام الطائرات المذكورة في إطار "ضمان حفظ الأمن"، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.

ولاحقا انضمت سنغافورة والمكسيك وأستراليا وسلطنة عمان وشركات طيران برازيلية وهندية وكورية جنوبية، إلى تلك الدول في تعليق استخدام ذاك الطراز من الطائرات.

والأحد، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تتبع لها الطائرة المنكوبة، في بيان، إن 157 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم جميعا. مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وتحطمت الطائرة قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.