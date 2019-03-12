«صلاح» يتراجع عن تصريحاته المثيرة: خطأ غير مقصود

12 مارس 2019 - 06:17 م

فتح النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، النار على منتقديه بعد الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية.

وقال "صلاح"، عبر حسابه على تويتر ردًا على تلك الانتقادات: "مندهش جدًا من "بعض" الناس اللى واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

وانتشرت تصريحات لمحمد صلاح تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.

مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة. — Mohamed Salah (@MoSalah) 12 مارس 2019

