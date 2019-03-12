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مقتل 4 أفراد شرطة في هجوم لطالبان بأفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان.. مقتل 7 عناصر شرطة في هجوم لطالبان
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أفغانستان

مقتل

هجوم لطالبان

أعلن مسؤول أفغاني، الثلاثاء، مقتل 4 أفراد من الشرطة وإصابة 4 آخرين، في هجوم نفذته حركة "طالبان" على نقطة تفتيش أمنية، بولاية سمانغان شمالي البلاد.

وقال محمد بازر باسيج، عضو المجلس المحلي للولاية، في تصريح لوكالة أنباء "باجهوك" أن المهاجمين حرقوا نقطة التفتيش بمقاطعة "دراي صوف بايان"، ليلة الإثنين.

وأضاف باسيج أن نقطة التفتيش تقع على بعد 500 متر من مركز المقاطعة، "ورغم ذلك لم يأت أحد لمساعدتهم"، على حد قوله.

بدوره، قال سيد هشام بيان، المتحدث باسم الشرطة المحلية، في تصريح للوكالة ذاتها، أن عددًا من قوات الأمن قتلوا وأصيبوا في الهجوم، دون إضافة تفاصيل.

وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت إن عناصرها قتلوا 5 من أفراد الشرطة، وأصابوا آخر، فيما "أسرت" شرطيين اثنين وصادرت أسلحتهما.


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