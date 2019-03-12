«فيتبيت» تطلق تقنيات قابلة للارتداء

أطلقت شركة "فيتبيت" باقة جديدة من موديلاتها القابلة للارتداء من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الباقة الجديدة تضم Ace 2 وInspire وInspire HR وVersa Lite .

تهدف شركة فيتبيت من خلال سوار اللياقة البدنية Ace 2 إلى تلبية متطلبات الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ويمتاز بسوار وجسم مضاد للصدمات، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزاهية، ويمتاز سوار فيتبيت Ace 2 بلوحة أرقام جديدة والعديد من الرسومات المناسبة للأطفال.

ويتعين على الآباء إنشاء حساب عائلة فيتبيت، حتى يتمكنوا من متابعة الأنشطة البدنية الخاصة بأطفالهم بواسطة سوار اللياقة البدنية Ace 2 ، الذي يتوفر بدرجات ألوان الأزرق والوردي والأصفر والأخضر، ومن المقرر طرح فيتبيت Ace 2 خلال صيف 2019.