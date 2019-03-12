«فيتبيت» تطلق تقنيات قابلة للارتداء

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تقنيات قابلة للارتداء

ساعات يد

الشركة الأمريكية

سوار اللياقة البدنية

أطلقت شركة "فيتبيت" باقة جديدة من موديلاتها القابلة للارتداء من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الباقة الجديدة تضم Ace 2 وInspire وInspire HR وVersa Lite .

تهدف شركة فيتبيت من خلال سوار اللياقة البدنية Ace 2 إلى تلبية متطلبات الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ويمتاز بسوار وجسم مضاد للصدمات، بالإضافة إلى العديد من الألوان الزاهية، ويمتاز سوار فيتبيت Ace 2 بلوحة أرقام جديدة والعديد من الرسومات المناسبة للأطفال.

ويتعين على الآباء إنشاء حساب عائلة فيتبيت، حتى يتمكنوا من متابعة الأنشطة البدنية الخاصة بأطفالهم بواسطة سوار اللياقة البدنية Ace 2 ، الذي يتوفر بدرجات ألوان الأزرق والوردي والأصفر والأخضر، ومن المقرر طرح فيتبيت Ace 2 خلال صيف 2019.


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