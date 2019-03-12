داعية سلفي: هذه أخبث ألاعيب الإخوان

قال سامح عبد الحميد الداعية السلفي ، إن جماعة "الإخوان المسلمين" تعتمد على بعض الكيانات الوهمية لنقل صورة مغايرة وغير حقيقية عن الواقع في مصر.

وأضاف عبد الحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان: "هذه أخبث ألاعيب الإخوان"، أن "الإخوان تضع أسماء منظمات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ثم ينقلون عنها الأخبار والتصريحات يعني قولون "مثلاً" وقد ذكرت المنظمة البريطانية ميدل ايست كذا لحقوق الإنسان إن الإخوان المسجونين في مصر بلغ عددهم كذا وكذا ثم تنقل عنهم الصحف والقنوات المعادية لمصر ".

وأشار إلى أن "الإخوان دأبت على عدم قول الحقيقية عن الأوضاع في مصر وتعتمد على كيانات وهمية لنقل الصورة الغير حقيقية عن مصر".

وتابع: "تقول الجماعة نقلاً عن منظمة كذا أو مركز أبحاث كذا وأصلا لا توجد هذه الكيانات بل هي مجرد فنكوش إخواني متكرر وممل".