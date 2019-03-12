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الشرطة الإسرائيلية تعتدي على جنازة سيدة فلسطينية بالقدس

عرب وعالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتى فلسطيني في القدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتى فلسطيني في القدس

خالد الشرقاوي - وكالات

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فلسطين

القدس

جنازة

الشرطة الإسرائيلية

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، على جنازة سيدة فلسطينية، قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات خاصة من الشرطة الاسرائيلية اعتدت على المشاركين في الجنازة، ومنعوها من الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب الأسباط.

وأشار الشهود إلى اعتقال القوة نجل المتوفية وحفيدها، دون اتضاح الأسباب على الفور.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية مُصلى قبة الصخرة، داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب.

كما أخلت الشرطة المسجد من المصلين والعاملين فيه.

ووزعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس شريط فيديو، يظهر عددًا كبيرًا من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط قبة الصخرة.

كما نشرت صورًا لاعتقال 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد.


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