الكوليرا تحصد أرواح 12 يمنيًا

12 مارس 2019 - 06:47 م

توفي 12 يمنيا، بسبب تفشي وباء الكوليرا في محافظة ذمار غربي البلاد، منذ بداية عام 2019.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الثلاثاء أدلى بها الدكتور خالد الحجي، مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا).

وقال الحجي لوكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين، إن عدد الوفيات بسبب وباء الكوليرا ارتفع في المحافظة خلال الفترة بين 1 و10 مارس الجاري، ليبلغ 9 حالات.

وأضاف أن الـ9 حالات توزعت على 3 حالات في مديرية ذمار، و3 في مديرية "مغرب عنس"، وحالتين في مديرية "وصاب العالي"، وحالة واحدة في "مديرية المنار".

وأشار إلى أن المحافظة شهدت أيضا تسجيل حالتي وفاة بالوباء خلال شهر يناير الماضي، وحالة وفاة واحدة خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح أن إجمالي عدد حالات الإسهالات المائية الحادة والمشتبهة بمرض الكوليرا بمحافظة ذمار، بلغ في الفترة من أول يناير حتى 10 مارس الجاري، 9 آلاف و560 حالة.

وكانت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والصحة العالمية، قالت في مطلع أكتوبر 2018، إن"منذ أبريل 2017، توفي أكثر من ألفين و500 شخص من بين أكثر من 1.2 مليون حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن".

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وألحقت الحرب تدهورا ودمارا واسعا بالقطاع الصحي في البلاد، انعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية.