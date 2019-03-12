تركي آل الشيخ: وفاة والدته من الرضاعة

أمير سعد
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، وفاة والدته بالرضاعة.
وكتب تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله ".
وتابع: "أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ..”إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن".
انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله ..— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 12 مارس 2019
أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
"إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِْه رَاجِعُوْن"
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