تركي آل الشيخ: وفاة والدته من الرضاعة

12 مارس 2019 - 06:50 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، وفاة والدته بالرضاعة.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتقلت والدتي من الرضاعة نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد لرحمة الله ".

وتابع: "أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ..”إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن".