  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:40 ص
بحث متقدم
صلاح

رسالة هامة من إعلامي شهير لـ محمد صلاح.. هذا ما قاله

طائرة بوينج

39 دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام "بيونغ ماكس 737"

عمرو المنير

نائب وزير المالية السابق يكشف معلومة هامة عن الضرائب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: "السيسي زعلان مننا قوي لهذا السبب"

السيسي

خبير اقتصادي: السيسى استلم الدولة من الإخوان "على الأرض"

الارصاد تحذر: طقس السبت بارد

المصريون يسألون: متى سنخلع «الكالسون»؟.. و«الأرصاد» ترد

حقل غاز

حقول الغاز.. تحول جديد في اقتصاد مصر

بالصور.. "كلاب الشوارع" في الشيخ زايد بعلامة ورقم

وزير الزراعة: إخصاء الكلب يُكلف الدولة 500 جنيه

أرشيفية

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

«برلمانيون وأطباء وأزهريون» يتحولون إلى «قديسين»

انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. "مومو" تثير الرعب من جديد

#

فيديوهات إباحية تكشف اغتصاب سيدة لرعاياها المسنين

#

"عنتيل الغربية" يظهر من جديد لكن بشكل مختلف تمامًا

#

مؤسس "بلاى بوى" يكشف عن امتلاكه فيديوهات إباحية لمشاهير

فيديو

المحلة

عنتيل

إباحية

تداول مستخدمو  مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو إباحية لأحد المواطنين بقرية "كفر حجازى" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع فتيات وسيدات بالقرية.

وسادت حالة من الغضب العارم عقب انتشار هذه  الفيديوهات لصاحب محل قطع غيار «توك توك» بالقرية يدعى "إسماعيل.ا.ا" وشهرته أشرف 40 عاما، مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات بمحض إرادتهن.

وقال أحد أهالي القرية، إن الفيديوهات انتشرت وذلك من خلال أحد أصدقاء «العنتيل»، حيث قام بسرقة الفيديوهات من اللاب توب وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف على سيدة متزوجة.

وأضافت في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية، أن «العنتيل» قام بالهروب هو وأسرته عقب افتضاح أمره وخشية من فتك أهالي القرية به.

من جانبه أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، فى تصريح صحفى، أنه لم يرد أى بلاغ من أهالي القرية، أو محاضر محررة بقسم مركز المحلة الكبرى فى هذا الشأن وما يتم تداوله مجرد أقاويل فقط، مطالبًا بمن لديه معلومات بالتقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكانت مدينة المحلة الكبرى قد شهدت فضيحة مماثلة من قبل، لما عُرف وقتها بمدرب الكاراتيه الذي ظهرت فيديوهات جنسية له يعاشر العديد من النساء والفتيات، وتم إلقاء القبض عليه وقضى مدة حبسه ثم أفرج عنه، بالإضافة إلى شخص آخر ملتحي بمركز السنطة من نفس محافظة الغربية وأثارت جدلًا في الشارع المصري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن
» خبير تغذية يحذر من هذا الأمر الخطير.. لن تصدق
» خبير اقتصادي: هذا هو السبب الحقيقي لإرتفاع الأسعار
» "هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لربع نهائي أبطال أوروبا
» عاهل الأردن يحذر من هذا الأمر الخطير بالقدس
» العموم البريطاني يرفض اتفاقا معدلا لـ"بريكست"
» إعلامي شهير: محمد صلاح يتعرض للتنمر
» أطفال.. وقتلة.. (ملف)
» السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات
» «السلمي» حكمًا لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
» الكويت تبدأ تسريح الوافدين وتقرر الاستغناء عن هؤلاء

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك