انتشار فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بالمحلة

12 مارس 2019 - 06:53 م

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو إباحية لأحد المواطنين بقرية "كفر حجازى" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع فتيات وسيدات بالقرية.

وسادت حالة من الغضب العارم عقب انتشار هذه الفيديوهات لصاحب محل قطع غيار «توك توك» بالقرية يدعى "إسماعيل.ا.ا" وشهرته أشرف 40 عاما، مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات بمحض إرادتهن.

وقال أحد أهالي القرية، إن الفيديوهات انتشرت وذلك من خلال أحد أصدقاء «العنتيل»، حيث قام بسرقة الفيديوهات من اللاب توب وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف على سيدة متزوجة.

وأضافت في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية، أن «العنتيل» قام بالهروب هو وأسرته عقب افتضاح أمره وخشية من فتك أهالي القرية به.

من جانبه أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، فى تصريح صحفى، أنه لم يرد أى بلاغ من أهالي القرية، أو محاضر محررة بقسم مركز المحلة الكبرى فى هذا الشأن وما يتم تداوله مجرد أقاويل فقط، مطالبًا بمن لديه معلومات بالتقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكانت مدينة المحلة الكبرى قد شهدت فضيحة مماثلة من قبل، لما عُرف وقتها بمدرب الكاراتيه الذي ظهرت فيديوهات جنسية له يعاشر العديد من النساء والفتيات، وتم إلقاء القبض عليه وقضى مدة حبسه ثم أفرج عنه، بالإضافة إلى شخص آخر ملتحي بمركز السنطة من نفس محافظة الغربية وأثارت جدلًا في الشارع المصري.



