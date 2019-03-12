الاحتلال يمنع رفع أذان المغرب من المسجد الأقصى

12 مارس 2019 - 07:01 م

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء رفع أذان المغرب من المسجد الأقصى، وذلك استمرارا للحصار المفروض على المسجد ومنع المصلين من أداء الصلوات.

وعقب انتهاء صلاة العصر منعت قوات الاحتلال بالقوة دخول جنازة إلى باب الأسباط، واعتدت بالضرب المبرح على المشيعين واعتقلت بعضهم.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بعد إضرام النيران داخل مركز الشرطة في الأقصى.

وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على أحد المصلين كان بالقرب من مركز الشرطة عقب اندلاع النيران، وعقب ذلك أخلت الأقصى بالقوة من موظفيه والمصلين.