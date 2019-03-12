أول تعليق للأهلي على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

12 مارس 2019 - 07:03 م

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادى الأهلي، على التصريحات التى تناقلتها إحدى الصحف بشأن اعتراض القلعة الحمراء على تأجيل مباراة الزمالك والمقاولن في بطولة الدوري العام.

وقال «فؤاد» بأن النادي لم يصدر أي بيانات بخصوص تأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، مؤكدا على أن إدارة النادي تدعم الأندية المصرية المشاركة في إفريقيا.

وأضاف: «النادي الأهلي لا يُصدر أزمات ويدعم الأندية المصرية الشقيقة التي تمثل مصر أفريقياً وفي المقدمة منها نادي الزمالك ولم يصدر عن أحد مسئولية تصريح رسمي في هذا الخصوص".

وتابع، «هذا أمر يخص اتحاد كرة القدم الجهة المنظمة للبطولة الذي نحسبه حريصًا على مبدأ تكافؤ الفرص».



